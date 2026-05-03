НовостиОбщество3 мая 2026 5:53

Свердловский Роспотребнадзор выпустил памятку для дачников

Роспотребнадзор напомнил свердловчанам о рисках на дачах
Анастасия ЛАПИНА
Дачников призывают к осторожности при начале сезона

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловчане продолжают открывать дачный сезон и приводить в порядок дома и участки после зимы. В связи с этим региональный Роспотребнадзор напомнил уральцам о мерах профилактики инфекций, которые переносят клещи и грызуны.

Дачникам рекомендуют начинать уборку с проветривания всех помещений.

- Во время уборки используйте маску (ватно-марлевую повязку), перчатки, сменную одежду. Применяйте дезсредства для влажной уборки, мытья зимовавшей на даче посуды. Просушите на улице мягкий инвентарь, - уточнили в ведомстве.

От продуктов, сохранившихся с прошлого сезона, следует полностью отказаться. Пить разрешается только бутилированную или предварительно прокипяченную воду.

При взаимодействии с сеном и соломой важно защищать дыхательные пути. Одежду необходимо подбирать с учетом защиты от клещей, дополнительно использовать головные уборы и отпугивающие средства.