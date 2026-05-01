МЧС выпустило предупреждение о сильных дождях в Свердловской области

В первые дни мая в Свердловской области пройдут сильные дожди

Сотрудники МЧС выпустили предупреждение о непогоде. По данным синоптиков в ночь с 1 на 2 мая в Свердловской области пройдут сильные дожди.

- В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, полноценный отдых и питание.

Также владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию и дренажные системы. Автомобилистам порекомендовали не ехать по подтопленным участкам.

- Медленно перестройтесь в крайний правый ряд и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Включите аварийные огни и переждите ливень.

Если же вода стремительно пребывает, то следует покинуть машину и подняться на возвышенный участок местности или пройти в ближайшее здание.