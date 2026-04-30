Среднему Уралу присвоили высший рейтинг кредитоспособности

Специалисты Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) подтвердили рейтинг Среднего Урала и его облигаций. Им присвоен уровень АА+(RU) и «Стабильный» прогноз. Об этом сообщает пресс-служба АКРА.

- Свердловская область характеризуется высоким соотношением налоговых и неналоговых доходов с совокупными доходами. Его усредненное значение за 2022–2026 годы превысит 90%. Соотношение государственного долга и валового регионального продукта ежегодно не превышает 4%, - сказано в сообщении.

Уточняется, что баланс операций существенно положительный.

Напомним, что в Свердловской области в марте 2026 года зафиксировали снижение интереса уральцев к потребительским кредитам. В январе этого года было оформлено 51,2 тысячи займов.