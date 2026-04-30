На Урале информация о задержании подростков-руферов за фото оказалась фейком

В Свердловской области появилась информация о задержании подростков-руферов. Якобы молодежь делала кадры с панорамами города, а затем продавала снимки зарубежным спецслужбам. Однако такие сообщения оказались фейком. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в силовых структурах.

- Информация, распространенная в ряде источников, не соответствует действительности. Проверка лиц правоохранителями проведена. Но она не выявила связи данной группы с украинской стороной, - уточняет собеседник.

Уральцам напомнили о том, что такие сообщения являются провокацией. Необходимо критически относиться к подобным инфоповодам.