На берегу Шарташа в Екатеринбурге продают дачи ученых УРО РАН. Фото: сайт «Дом.РФ»

На территории Шарташского лесопарка в Екатеринбурге продают дачный поселок, в котором раньше жили ученые УРО РАН. Госкомпания «Дом.РФ», которая проводит торги, за участок в 2,4 гектара выставила цену в 7 миллионов.

- Парк полукольцом окружает одноименное озеро Шарташ, которое, по мнению ученых, образовалось около миллиона лет назад. В парке имеется водоем для купания, лодочные станции, волейбольные площадки, базы отдыха, кафе и рестораны, - сказано в описании объекта торгов.

На продаваемой территории находятся 15 бывших дач. Фото: сайт «Дом.РФ»

Форма, размер и рельеф участка подходят для нового строительства. Также, продавец отмечает хорошую транспортную доступность. На продаваемой территории находятся 15 бывших дач.

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