В Первоуральске из кранов бежит вода, которая опасна для жизни Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Первоуральске из кранов бежит вода, которая опасна для жизни. Прошла независимая экспертиза.

По просьбе депутата местной думы Дмитрия Хаймина отделение РЭО проверило воду. Пробы взяли в четырех квартирах на улицах Советской, Вайнера и Пархоменко.

В результате лабораторных исследований выяснилось, что вода, которая бежит в квартирах Первоуральска, не соответствует требованиям. Сразу две лаборатории нашли в них превышение нормативов по мутности и запаху. Первоуральская вода в семь раз мутнее нормальной и в два раза сильнее пахнет. Также выяснилось, что в ней превышена допустимая норма марганца и железа.

- Вердикт лабораторий оказался таков – использовать эту воду для употребления в пищу нельзя – сообщает «ФедералПресс».

Местные жители отказываются пить грязную воду. Они выстраиваются в очереди к грузовикам, которые привозят чистую. Решением проблемы займутся надзорные ведомства и чиновники Свердловской области.

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