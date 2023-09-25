С 25 сентября по 9 октября Колесо обозрения не будет работать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского перестало работать колесо обозрения. Вновь оно начнет радовать гостей с 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО.

- Обратите внимание, что с 25 сентября по 9 октября Колесо обозрения не работает. Аттракцион закрыт на плановое ежегодное техническое обслуживание, - рассказали в пресс-службе парка Маяковского.

Ранее, в августе 2023 года, стало известно, что на Уралмаше появится 25-метровое колесо обозрения. Аттракцион планировали установить до конца лета.

- Специалисты провели изыскания и скоро начнут монтаж конструкции. Сначала приедет основание и лучи колеса, затем - кабинки. Ни одно дерево при этом не пострадает, - поделились в парке Уралмаша.

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