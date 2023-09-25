В апреле 2023 года мужчина проходил фигурантом по уголовному делу по краже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге Росгвардия задержала мужчину, объявленного в федеральный розыск. Житель Ревды незаконно проник на стройплощадку. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ведомства.

Инцидент произошел вечером 24 сентября. На дежурный пульт централизованной охраны поступило сообщение из полиции. Оказалось, что на строительный объект на улице Михеева пробрался пьяный человек. Экипаж группы задержания выехал на место.

На стройке охранник показал росгвардейцам, где находится молодой человек. Он пытался забраться на башенный кран. На замечания мужчина не реагировал, в ответ только нецензурно ругался.

- Сотрудники задержали буяна и доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в Росгвардии.

Задержанным оказался 32-летний житель Ревды. При проверке выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. В апреле 2023 года он проходил фигурантом по уголовному делу по краже. О задержании было сообщено инициаторам розыска, отделу полиции в Ревде.

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