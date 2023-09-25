В Екатеринбурге откроется выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда»

Экспозиция дореволюционного монтажа состоит из 61 произведения. Фото: Екатеринбургский музей изобразительных искусств

В Екатеринбурге пройдет выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда». Посетить ее можно с 30 сентября по 3 декабря в центре «Эрмитаж-Урал».

Экспозиция дореволюционного монтажа состоит из 61 произведения. Ее можно разделить на два основных блока: исторический (фотомонтаж второй половины XIX – конца XX веков) и современный (начало XXI века – настоящее время).

Проект создан совместно с московским центром визуальной культуры BÉTON. На выставке представлены работы советских и отечественных авторов, фотомонтаж, созданный для иллюстраций к книгам и журналам.

Также в работах представлены иные варианты реальности. В них сочетаются аллюзии на популярные общественные темы и отсылки к истории мирового искусства.

- Обращают на себя внимание три работы французского художника Жерара Рансинана, отсылающие зрителя к истории европейского искусства, сочетая ее с социальными проблемами современного общества, – сообщают в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Также к выставке запланирована обширная программа. 30 сентября пройдет лекция историка фотографии Алексея Логинова.

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