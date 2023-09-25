До конца сентября в регионе все же будет тепло Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбург придет похолодание. Температура начнет опускаться с 26 сентября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- На территорию региона распространится более холодный воздух, средняя температура по области понизится на шесть-семь градусов по сравнению с температурой в период 24-25 сентября. Но все равно эти значения останутся выше климатической нормы, - рассказал Пулин.

До конца сентября в регионе будет тепло. Столбики термометров не опустятся ниже +14 градусов. Над Свердловской областью будет расположена умеренно-теплая воздушная масса. Из-за этого тепло не покинет Средний Урал еще минимум на неделю.

26 сентября в Екатеринбурге будет +16 градусов, на следующий день потеплеет на один градус. 28 и 29 сентября столбики термометров не поднимутся выше +15. Уже 30 сентября в городе снова потеплеет до +19 градусов.

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