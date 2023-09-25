Уверенно ощущают себя на нынешнем рабочем месте сразу 78% жителей региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Свердловской области перестали бояться увольнения. Только 15% уральцев страшно потерять место работы. Об этом сообщили в пресс-службе платформы hh.ru.

Компания провела опрос среди трудоустроенных свердловчан. Выяснилось, что меньшинство считает, что для них существует угроза увольнения. Показатель 15% является самым низким за всю историю наблюдений, с весны 2021 года. Еще в начале года потерять место работы боялись 18% жителей региона.

- В свою очередь, уверенно ощущают себя на нынешнем рабочем месте сразу 78% жителей региона – и это абсолютный максимум. Еще 7% затруднились дать оценку стабильности своего трудоустройства, - отметили в компании.

По всей России процент работающих людей, боящихся потерять место, достигает 18%. Такого страха не имеют 73% россиян. По Уральском федеральному округу эти показатели разделись так – 14/80.

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