В Свердловской области прошло пять тысяч субботников

Субботники продолжаются на Среднем Урале и осенью Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области активно проходят субботники. В регионе уборщики собрали больше 45 тысяч кубометров отходов. Такое количество мусора было убрано «Спецавтобазой» с начала 2023 года. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили пресс-службе свердловского оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Всего в 2023 году уборщики провели около пяти тысяч субботников. Особенно сбор отходов необходим в период с сентября по ноябрь. В это время проходит немало осенних мероприятий.

- К сожалению, не все уведомляют нас заранее о том, что потребуется дополнительный вывоз с той или иной контейнерной площадки. В результате рядом с баками возникают захламления из веток, мешков с травой и листвой, - рассказал исполняющий обязанности начальника отдела по работе с социально значимыми направлениями ЕМУП «Спецавтобаза» Павел Беляевских.

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