В Екатеринбурге толпы молодежи собрались на «Пикник IT» в Парке Маяковского

Концерт в ЦПКиО посетили и молодежь, и люди постарше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 23 сентября прошел «Пикник IT». Он собрал сотни горожан в Парке Маяковского. Для екатеринбуржцев провели лекции, мастер-классы и музыкальный концерт.

Спикерами на мероприятии выступили блогеры, айтишники и ученые. Главной темой вечера стала наука. Главными слушателями таких лекций стала екатеринбургская молодежь.

Для юных свердловчан также провели научные опыты. Дети активно участвовали в создании различных экспериментов. Также были организованы зоны мастер-классов для людей постарше.

В завершении вечера выступил музыкант Максим Свобода. Аудитория положительно отреагировала на артиста. В этот вечер танцевали и взрослые, и дети.

- Прикольно, что струились его послушать все подряд. И люди за 40, и молодежь отжигала. Людей было немного, комфортно, - поделилась горожанка. – Концерт длился около часа. Певец выступил со своими хитами, были и новые песни.

Екатеринбурженка отметила, что на мероприятии хорошо работала охрана. В связи с этим «Пикник» прошел безопасно.

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