В Нижнем Тагиле подростки на байке угодили под иномарку

У подростка не было водительских прав. Фото: ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле школьники устроили аварию. 15-летний подростки на байке угодили под иномарку. Об этом сообщил в Госавтоинспекции города.

ДТП произошло утром 24 сентября на улице Красногвардейской. Два подростка на мопеде Storm ехали в сторону проспекта Строителей, к лесу, однако не предоставив преимущество внедорожнику Ford Tourneo, сами оказались под ним.

- В результате автоаварии с травмами различной степени тяжести в детскую городскую больницу Нижнего Тагила госпитализированы несовершеннолетний водитель мопеда и его 15-летний пассажир, - рассказали в городском ГИБДД.

За рулем машины находился 57-летний мужчина. Фото: ГИБДД по Нижнему Тагилу

Автоинспекторы выяснили, что у подростка не было водительских прав, а также школьники не были пристегнуты. За рулем машины находился 57-летний мужчина, имеющий стаж вождения 26 лет. На момент аварии он был трезв.

Сейчас сотрудники ГИБДД изучают камеры видеонаблюдения, запечатлевшие момент аварии. Также выясняются обстоятельства случившегося. Материал по данному факту отправили в ПДН. Будет решаться вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

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