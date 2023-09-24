В Заречном пьяный водитель врезался в припаркованное авто

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Заречном пьяный водитель снес перепакованную машину. Инцидент произошел вечером 23 сентября на улице Курчатова. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

35-летний автомобилист ехал на Ford Focus. Разогнавшись, он влетел в две припаркованные машины: Toyota Auris и Hyundai IX 35. К счастью, в аварии никто не пострадал.

- Водитель Ford - местный житель. Результат медицинского освидетельствования показал наличие 1,400 мл/л алкоголя в крови автомобилиста, состояние опьянения установлено, - отметили в региональной ГИБДД.

Нетрезвого автомобилиста привлекли к административной ответственности. Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет. Машину лихача задержали, ее поместили на спецстоянку.

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