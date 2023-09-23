Самое популярное имя для девочек в 2023 году - София Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Единый государственный реестр ЗАГС опубликовал список самых популярных имен для новорожденных в Свердловской области в 2023 году. Среди женских имен – Анна (516), Ева (486), София (640), Мария (444), Виктория (445). Самое популярное мужское имя – Михаил (663). На втором месте Александр (601), далее имена Артем (555), Тимофей (521) и Лев (489).

Самыми редкими женскими именами оказались: Гулбахор, Алима, Сильва, Наргиза и Ростислава. Самые редкие мужские имена: Темирхан, Абдулманон, Итан Асаф, Калой и Латиф.

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