Движение транспорта на данном участке дороги временно было ограничено Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ночь на 23 сентября на Серовском тракте 51-летний водитель Hyundai Getz устроил массовую аварию. По данным Госавтоинспекции, мужчина выехал на встречную полосу и протаранил «Газель» и Renault Logan. От удара Renault съехал с дороги и опрокинулся.

- В результате ДТП три пассажира автомобиля Renault Logan получили травмы различной степени тяжести, после оказанной помощи медиками на месте ДТП, отпущены домой, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

У виновника аварии были признаки алкогольного опьянения. Он отказался от медицинского освидетельствования.

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