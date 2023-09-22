Под Первоуральском высадили 3,5 тысячи елей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недалеко от Первоуральска волонтеры местного новотрубного завода высадили новый хвойный лес. На территории Билимбаевского лесничества появились 3,5 тысячи молодых елей. Всего на территории Свердловской области в рамках акции «Сохраним лес» в 2023 году будет высажено 105,5 тысяч деревьев.

- Чтобы получить ценный молодой лес на данной территории, потребуется 20-30 лет. Пока мы делаем лишь первый шаг к этому и надеемся, что примеру ПНТЗ последуют другие и будут активно заниматься восстановлением лесов, для того чтобы не допустить изменений климата, сохранить чистый воздух и плодородные почвы для последующих поколений, - рассказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Впервые всероссийскую акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. За четыре года к ней присоединилось 6 млн участников, которые высадили более 222 млн деревьев.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru