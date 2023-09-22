Водители автобусов из Екатеринбурга победили в конкурсе «Славим человека труда» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда» победили водители автобусов из Екатеринбурга. Соревнования прошли 22 сентября на базе Автопредприятия № 6.

В номинации «Лучший водитель автобуса» сражались 20 участников из Екатеринбурга, Новоуральска, Серова, Богдановича, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и Верхней Салды.

Соревнования состояли из теоретической и практической части. В начале участники должны были правильно ответить на вопросы по правилам дорожного движения за определенное время. Затем «водители должны были выполнить несколько фигур скоростного маневрирования на автобусах большого класса, набрав при этом минимальное количество штрафных баллов за ошибки», комментируют в администрации Екатеринбурга.

Первое место занял водитель Вячеслав Сазонов, второе - Александр Лобов, а третье –Машрабжон Шодиев

В жюри сидели специалисты из ЕМУП «Гортранс», ГИБДД и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Всех участников наградили дипломами, а победители получили денежный приз и возможность представить Свердловскую область на Всероссийском конкурсе.

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