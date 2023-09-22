Около 85 миллионов рублей Мишустин выделил свердловским лагерям

За лето 2023 года в учреждениях отдохнули больше 450 тысяч детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил больше 84,6 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство свердловских лагерей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- По поручению главы региона Евгения Куйвашева правительство вносит изменения в госпрограмму развития системы образования в Свердловской области, включив мероприятия по созданию быстровозводимых конструкций для отдыха и оздоровления детей, – пояснил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Такие здания появятся в двух загородных лагерях Среднего Урала: в «Юности» и «Уральских самоцветах». В каждом возведут по два объекта. В корпусах будет мебель, игровые зоны, комнаты с отдельными санузлами, гладильные комнаты и сушилки. В таких зданиях смогут проживать дети с ограниченными способностями. Вместительность их достигает 150 человек.

Напомним, что в Свердловской области расположены 1,2 тысячи организаций, из них 70 – загородные лагеря. За лето 2023 года в учреждениях отдохнули больше 450 тысяч детей.

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