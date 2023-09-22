В аэропорту Кольцово таможенники задержали шубы на 1,5 миллиона рублей

Таможенная экспертиза показала, что в Екатеринбург прибыли шубы из натурального меха соболя, норки и лисицы. Фото: Уральское таможенное управление

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали 25 шуб стоимостью 1,5 миллиона рублей. Они были бесхозяйные и немаркированные. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

- На меховых изделиях не было ни информации о стране происхождения, ни наименования производителя, ни документов, подтверждающих декларирование. Имелся только лейбл QIUYIFUREN, принадлежащий производителю из Китая, - рассказали в таможенном управлении.

Продажа шуб без специального контрольного знака запрещена. Маркировка такого товара просто необходима. Получатель изделий рассказал, что работает водителем у бизнесмена, купившего шубы для продажи. Сам же предприниматель от 25 шуб отказался. Аргументировал он это тем, что не планировал продавать товар.

Таможенная экспертиза показала, что в Екатеринбург прибыли шубы из натурального меха соболя, норки и лисицы. Их стоимость достигает одного миллиона 674 тысяч рублей.

- Поскольку собственник товаров не установлен, и декларировать шубы никто не будет, сотрудники Уральского таможенного управления планируют добиваться обращения товаров в федеральную собственность, - добавили в УТУ.

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