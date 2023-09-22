В Екатеринбурге ищут мужчину, который бегом вприпрыжку потратил чужие деньги

Мужчина нашел чужую карту и окрыленный находкой побежал покупать себе алкоголь и сигареты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская полиция ищет мужчину, который бегом вприпрыжку потратил чужие деньги. Мужчина нашел чужую карту и окрыленный находкой побежал покупать себе алкоголь и сигареты. В магазине на улице Бебеля мужчина закупился на пять тысяч рублей.

- Он стремительно взбежал на крыльцо пивного магазина, где внезапно вспомнил про камеры наблюдения и попытался прикрыть свое лицо. Однако доморощенный конспиратор просчитался, не заметив, что «большой брат» смотрит на него с другого ракурса, - сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

Все, кто располагает сведениями о нем, могут сообщать их по телефону 356-42-11. Конфиденциальность гарантируется. Полицейские также предлагают самому фигуранту добровольно явится в отдел полиции №11 (ул. Челюскинцев, 96) дать пояснения и возместить ущерб.

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