На новую подсветку в Екатеринбурге потратят почти 35 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга потратит почти 35 миллионов рублей на проект новой подсветки в центре города. Этот проект позволит улучшить туристскую инфраструктуру в туристском центре города Екатеринбурга. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- Поставщиком должен быть разработан, согласован с Комитетом благоустройства города Екатеринбурга и запрограммирован набор сценариев в количестве не менее 7 штук для следующих режимов: повседневный сценарий; новогодние праздники; День Победы; День России; Музыкальный фестиваль URAL MUSIC NIGHT; День города; FORUM 100+ TechnoBuild, - сообщается в документе о закупке.

В городе установят световые палочки в газоне Исторического сквера, архитектурную подсветку (водосброса плотины, минерала орлец, аллеи минералов, механизмов), праздничную подсветку улицы Вайнера и подсветку деревьев.

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