В Екатеринбурге можно проголосовать за содержимое новой капсулы времени

Жители могут отправить свое послание в будущее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге началось голосование за содержимое новой капсулы времени. Глава города Алексей Орлов призывает каждого отправить свое послание в будущее.

Новую капсулу времени заложат 18 ноября в исторический день рождения Екатеринбурга. Потомки вскроют ее через 50 лет, в 2073 году.

- Она должна наиболее полно рассказывать о Екатеринбурге 2023 года. И здесь важно, чтобы в подготовке содержимого капсулы участвовало как можно больше горожан – сообщает мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

По его мнению, современные технологии открывают много возможностей. В капсуле планируют оставить «гигабайты» с песнями городских музыкантов, мультфильмами детских студий и другие знаковые материалы города.

Отправить свое послание в будущее можно здесь.

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