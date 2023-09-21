В Екатеринбурге рядом с Южным автовокзалом появился арт-объект «Билеты». Фото: арт-фестиваль «ЧО»

В Екатеринбурге рядом с Южным автовокзалом появился арт-объект «Билеты». Это новая работа художницы Кати Гущиной. 23 сентября новый арт-объект будет завершен и презентован в рамках арт-программы фестиваля «ЧО».

На заборе рядом автовокзалом появилась роспись, на которой изображены билеты в уральские и выдуманные города. В создании иллюстраций художнице помогают подростки.

- Когда я увидела, что напротив забора находится Южный автовокзал, то сразу возникла идея сделать билеты в города, в которые можно отсюда добраться. Мы сделали 18 билетов в едином стиле, в едином цвете, на основе фактов, которые нашли и выбрали ребята — комментирует Катя Гущина.

По словам организаторов фестиваля, художница любит путешествовать по большим и маленьким городам. А потом рассказывать истории из поездок.

В рамках фестиваля пройдет поездка в Дегтярск, на которую нужно зарегистрироваться на сайте. Все участники мини-путешествия получат авторский чек-лист художницы, как превратить любую поездку в захватывающее приключение.

- Стартуем 23 сентября в 10:00 от автобусной остановки рядом с домом ул. 8 Марта, 158. Вернемся туда же в 15:00 – сообщают организаторы.

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