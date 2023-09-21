Воспитатели массово увольняются из детского сада на Вторчермете

На освободившиеся ставки уже нашли новых сотрудников
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Воспитатели увольняются из детского сада на Вторчермете. Из учреждения №463 ушли несколько педагогов. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил в мэрии Екатеринбурга.
Сообщается, что из детского сада уволились три воспитателя, двое из них уехали в другие города. Однако на освободившиеся ставки уже нашли новых сотрудников. Этим самым был решен вопрос нехватки персонала.
- У заведующей 11-летний опыт работы в детском саду, она поможет новым коллегам быстро влиться в коллектив. Сегодня детский сад функционирует в нормальном режиме, действуют шесть групп для детей в возрасте от двух до семи лет, - рассказали в городской администрации.
С детьми продолжают работать профессионалы. Они организуют образовательный процесс согласно учебному плану и расписанию. Отмечается, что в учреждении пройдут проверки с 21 по 25 сентября.
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