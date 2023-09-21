Свердловская ГИБДД перестала выдавать водительские права из-за сбоя

В Свердловской области временно приостановлена выдача водительских удостоверений и госномеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области временно приостановлена выдача водительских удостоверений и госномеров. Причиной тому стал сбой при оказании государственных услуг. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

- По техническим причинам 21 сентября 2023 года государственные услуги во всех отделениях РЭО Госавтоинспекции Свердловской области временно не оказываются. Приносим свои извинения за возникшие неудобства, - рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

Пока неизвестно, когда точно возобновятся работы сервисов по оказанию госуслуг. Об этом свердловчан дополнительно проинформируют в ведомстве.

Ранее, в марте 2022 года, на Среднем Урале произошел сбой в работе МФЦ. Его объяснили технической неполадкой. К счастью, работу удалось быстро возобновить.

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