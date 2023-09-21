С полей в Свердловской области собрали больше 500 тысяч тонн зерна

Аграрии Среднего Урала уже обработали более 300 тысяч гектаров в ходе уборочной кампании Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловской области полным ходом идет уборочная компания урожая. С полей в регионе уже собрали больше 500 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в областном Департаменте информационной политики.

- Аграрии Среднего Урала уже обработали более 300 тысяч гектаров в ходе уборочной кампании. Всего в Свердловской области в 2023 году яровыми сельскохозяйственными культурами засеяно почти 500 тысяч гектаров, - рассказали в региональном правительстве.

Продолжается сбор масленичных культур. Из них большая часть – рапс. Его собрали 19 тысяч тонн. Уборка картофеля началась в области в первой декаде сентября, на данный момент его урожай превысил 77 тысяч тон.

Продолжается и заготовка кормовых культур. Сейчас уже собрано 74 тысячи тонн сена, 843 тысячи тонн сенажа и 428 тысячи тонн силоса. Завершить работы по сбору корма планируют в октябре.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru