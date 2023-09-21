В уральских коллективах принято обсуждать зарплаты коллег

Не все уральцы довольны зарплатами коллег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рабочих коллективах Екатеринбурга и Свердловской области считают вполне нормальным обсуждать заработок своих коллег. В этом признались 22% участников опроса hh.ru. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Также 41% свердловчан говорят, что не в курсе, сколько получают их коллеги и руководители. Чаще всего так говорят представители сфер «Информационные технологии» и «Маркетинг, реклама и PR». При этом, 36% респондентов знают, сколько получают их коллеги, а 1% в курсе уровня заработной платы руководителей.

Кроме того, 40% опрошенных работающих граждан в Свердловской области называют несправедливым то, что их заработок отличается от заработка коллег. Разницей в оплате труда недовольны сотрудники служб безопасности, юристы, бухгалтеры и медицинские работники. При этом, 33% респондентов считают нормальной разницу в заработной плате.