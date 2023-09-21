В Екатеринбурге задержали мужчину, который украл карту у собутыльника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районе Екатеринбурга полиция задержала мужчину, который украл карту своего малознакомого собутыльника. Мужчины вместе пили у дома на улице Варшавской. Через некоторое время после того, как они разошлись потерпевший обнаружил отсутствие карты. В это время вор-собутыльник нашел ее на улице. Он потратил с карты 11,6 тысяч рублей.

- В отношении фигуранта следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета", - сообщает УМВД России по Свердловской области.

Максимальным наказанием за такое преступление является лишение свободы на срок до шести лет.

35-летний вор работал слесарем одной из жилищно-коммунальных организаций. Ранее его уже судили за кражу и угрозу убийством.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru