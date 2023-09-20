Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье20 сентября 2023 17:51

В Слободо-Туринском районе открыли после ремонта фельдшерско-акушерский пункт

Медицинскую помощь в ФАП получают 270 человек
Анжелика УФИМЦЕВА
В Слободо-Туринском районе открыли после ремонта фельдшерско-акушерский пункт. Фото: департамент информационной политики

В Слободо-Туринском районе открыли после ремонта фельдшерско-акушерский пункт. Фото: департамент информационной политики

В Слободо-Туринском районе после капитального ремонта открыли фельдшерско-акушерский пункт. Это подразделение открыли в 37 километрах от районного центра, в нем медицинскую помощь получают 270 человек.

- В ходе капитального ремонта мы постарались максимально увеличить площадь кабинетов, сделать комфортными зоны ожидания приёма и разделить потоки пациентов. Для безопасности в коридорах смонтирована система видеонаблюдения, - рассказала главный врач Слободо-Туринской районной больницы Светлана Храмцова.

В отремонтированном ФАП сделали кабинет здорового ребёнка, процедурный кабинет, а также санузел, учитывающий потребности маломобильных посетителей. Это отделение особенно удобно для жителей Куминовского, ведь весной из-за разлива реки Туры с населённым пунктом затрудняется автомобильное сообщение, и добраться до районной больницы практически невозможно.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru