В Слободо-Туринском районе открыли после ремонта фельдшерско-акушерский пункт. Фото: департамент информационной политики

В Слободо-Туринском районе после капитального ремонта открыли фельдшерско-акушерский пункт. Это подразделение открыли в 37 километрах от районного центра, в нем медицинскую помощь получают 270 человек.

- В ходе капитального ремонта мы постарались максимально увеличить площадь кабинетов, сделать комфортными зоны ожидания приёма и разделить потоки пациентов. Для безопасности в коридорах смонтирована система видеонаблюдения, - рассказала главный врач Слободо-Туринской районной больницы Светлана Храмцова.

В отремонтированном ФАП сделали кабинет здорового ребёнка, процедурный кабинет, а также санузел, учитывающий потребности маломобильных посетителей. Это отделение особенно удобно для жителей Куминовского, ведь весной из-за разлива реки Туры с населённым пунктом затрудняется автомобильное сообщение, и добраться до районной больницы практически невозможно.

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