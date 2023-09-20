На Урале больше недели ищут бабушку

В Свердловской области больше недели ищут 69-летнюю бабушку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области больше недели ищут 69-летнюю бабушку. С 13 сентября местонахождение Валентины Падериной, в молодости Гнедковой, неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Пропала Валентина Падерина (Гнедкова). Фото: ЛизаАлерт

- Приметы – рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза зеленые - рассказали волонтеры.

Сообщается, что бабушка может находиться в любом городе региона. Последний раз ее видели деревне Решетникова, Слободо-Туринском сельском поселении Свердловской области. В день пропажи Валентина Падерина была одета в красную куртку. На ногах у нее были резиновые сапоги.

Поисками бабушки занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Валентина, сообщите инфоргу Ларисе по номеру 89045472743. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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