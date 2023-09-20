На Урале вице-губернатор Чемезов блеснул часами Cartier за 4 миллиона

Алексей Орлов и Олег Чемезов. Фото: Владислав Лоншаков / Е1.RU
У свердловского вице-губернатора Олега Чемезова заметили часы Cartier за 4 миллиона. На них обратили внимание во время заседания гордумы Екатеринбурга 19 сентября, сообщает Е1.
Видно, что на фото модель Santos de Cartier. Стальной корпус, беззель из желтого золота 750/1000 пробы. Стрелки из вороненой стали, а головка завода, задняя крышка и стекло выполнены из сапфира.
- Циферблат с закругленными углами, плавные изгибы креплений ремешка и декоративные винты – пишут на официальном сайте Cartier.
Марка Cartier покинула Россию и официально больше не продает продукцию в РФ, из-за чего часы достать достаточно сложно.
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