На Урале вице-губернатор Чемезов блеснул часами Cartier за 4 миллиона

Алексей Орлов и Олег Чемезов. Фото: Владислав Лоншаков / Е1.RU

У свердловского вице-губернатора Олега Чемезова заметили часы Cartier за 4 миллиона. На них обратили внимание во время заседания гордумы Екатеринбурга 19 сентября, сообщает Е1.

Видно, что на фото модель Santos de Cartier. Стальной корпус, беззель из желтого золота 750/1000 пробы. Стрелки из вороненой стали, а головка завода, задняя крышка и стекло выполнены из сапфира.

- Циферблат с закругленными углами, плавные изгибы креплений ремешка и декоративные винты – пишут на официальном сайте Cartier.

Марка Cartier покинула Россию и официально больше не продает продукцию в РФ, из-за чего часы достать достаточно сложно.

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