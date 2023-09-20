В Екатеринбурге голый мужчина бегал возле школы

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на улице Восстания был замечен абсолютно голый мужчина. Сначала он прибегал к зданию школы – интерната № 9. Уже на крыльце его попытались прогнать очевидцы. После обнаженного мужчину заметили на остановке. Мужчина энергично размахивал руками и подпрыгивал на месте, не реагируя на окружающих. Видео с места происшествия опубликовал telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
- На улице Восстания 100% должны были быть мужчины. Странно, что никто из них не вмешался, - говорит подписчик.
На Уралмаш приехал наряд Росгвардии, чтобы усмирить оголившегося мужчину.
- Экипаж вневедомственной охраны прибыл по сигналу «Тревога» с охраняемого объекта, где был задержан мужчина, находящийся в неадекватном состоянии. Была вызвана бригада медиков, - сообщают в управлении Росгвардии по Свердловской области.
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