Мошенники обманули новоуральца на 1,6 миллиона рублей

Мошенники обманули 69-летнего жителя Новоуральска и лишили его 1,6 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники обманули 69-летнего жителя Новоуральска и лишили его 1,6 миллиона рублей. Неизвестные под видом сотрудников ФСБ и Центрального Банка РФ позвонили пенсионеру по видеосвязи и заверили, что на его имя оформили кредит.

- В ходе разговора мошенники предупредили мужчину о конфиденциальности всех разговоров и около месяца успешно агитировали его на оформление кредитов в разных городах области. Свои и кредитные денежные средства мужчина переводил на счета мошенников, - сообщает УМВД России по Свердловской области.

Обман вскрылся, когда мужчина понял, что при очередном переводе ему не хватает 25 тысяч рублей и обратился за помощью к дочери. Только после беседы с ней мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

УМВД России по Свердловской области напоминает, что сотрудники правоохранительных органов и силовых структур никогда не будут просить вас переводить деньги на какие-либо счета. Также необходимо знать, что Центральный Банк России не работает с физическими лицами.

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