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НовостиОбщество19 сентября 2023 19:31

Кружки с культовыми зданиями Екатеринбурга раскупили за три часа

300 кружек в стиле конструктивизма были посвящены юбилею города
Анжелика УФИМЦЕВА
Кружки, на которых создатели изобразили культовые здания Екатеринбурга, раскупили за три часа. Фото: пресс-служба лаборатории «Антихрупкость»

Кружки, на которых создатели изобразили культовые здания Екатеринбурга, раскупили за три часа. Фото: пресс-служба лаборатории «Антихрупкость»

Кружки, на которых создатели изобразили культовые здания Екатеринбурга, раскупили за три часа. Кружки в стиле конструктивизма выпустили к 300-летию города. Их дизайн разработал экс-руководитель отдела коммуникаций и дизайна интерьера IKEA Федор Колпаков в рамках фарфоровой лаборатории «Антихрупкость» при заводе «Фарфор Сысерти».

- Конструктивистские кружки из серии "Фрагменты" раскупили за три часа. Проект "Антихрупкость" сейчас принимает решение о запуске второй волны продаж, - сообщает пресс-служба проекта.

Кружки были расписаны вручную. На них изобразили пять архитектурных элементов города: Белую башню, Дом печати, гостиницу «Исеть», Главпочтамт и стадион «Динамо».

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