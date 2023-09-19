В Екатеринбурге трое суток ищут дедушку. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге уже трое суток ищут 70-летнего дедушку. С 17 сентября местонахождение Александра Кудрявцева неизвестно. Последний раз дедушку видели в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые - рассказали волонтеры.

Сообщается, что дедушка нуждается в медицинской помощи. В день пропажи Александр Кудрявцев был в коричневой кофте и темно-синих спортивных штанах. На ногах были синие шлепки.

Поисками дедушки занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Александр, сообщите об этом инфоргу Дарье по номеру 89826427830. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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