Губернатор оценил перспективы развития промышленности в Верхней Салде

Евгений Куйвашев оценил перспективы развития промышленности в Верхней Салде. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев оценил перспективы развития промышленности в Верхней Салде. Тема обсуждалась на рабочей встрече 19 сентября.

Губернатор Свердловской области поговорил с главой Верхней Салды Александром Масловым и генеральным директором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Дмитрием Трифоновым.

Власти планируют объединить усилия и совместно развивать муниципалитет. Они считают, что развитие предприятия тесно связано с развитием города.

- Я рассчитываю, что вы выстроите у себя и краткосрочные, и среднесрочные планы развития муниципалитета, проработаете вопросы перспективного развития. Безусловно, развитие Верхней Салды невозможно без ВСМПО-АВИСМА — это наш ключевой партнер по развитию муниципалитета - отметил губернатор Свердловской области.

Евгений Куйвашев отметил, что предстоит большой объём работы. Он пообещал проконтролировать, чтобы качество жизни горожан Верхней Салды улучшилось.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru