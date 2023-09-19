В Екатеринбурге мошенники выманивают деньги под предлогом заработать

Мошенники орудуют на популярных сайтах с вакансиями Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге мошенники выманивают деньги у людей, которые ищут работу. Они орудуют на популярных сайтах с вакансиями. Чаще всего на уловки попадаются студенты и пенсионеры. Своей историей поделился читатель «КП-Екатеринбург» Даниил.

По его словам, на сайтах много предложений с удаленной работой, за которыми скрываются аферисты. Название компании они не говорят ни под каким предлогом. В начале мошенники созваниваются с соискателем и рассказывают о преимуществах сотрудничества. Затем предлагают пройти бесплатное обучение.

- 3 дня вы смотрите какую-то муть и отсылаете им конспекты. 90% уроков - это мотивационные речи о том, как у них в компании круто, представляются поставщиками оптовых товаров (бытовая химия, одежда), – прокомментировал читатель «КП-Екатеринбург».

Первые два занятия проходят дистанционно. На третий урок мошенники просят соискателя приехать в офис. Там они проводят собеседование, на котором предлагают внести от 3,5 до 40+ тысяч для «регистрации в базе, оформления документов, юридической или бухгалтерской помощи».

Название компании они не говорят ни под каким предлогом. Фото: читатель «КП»

- При мне из кабинетов вышло человек 50 и зашло столько же, теперь прикиньте, сколько они получают за день. За 2 часа моего пребывания там они массово обзванивали и приглашали людей на собеседования, в общем, поток у них просто огромный, – комментирует читатель «КП-Екатеринбург».

По его словам, последний видеоурок посмотрели более 29 тысяч человек. Будьте осторожны и не попадайтесь на уловки мошенников!

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