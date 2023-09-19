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НовостиЭкономика19 сентября 2023 11:09

В Свердловской области не будут повышать взносы за капремонт в 2024 году

Такое решение принял губернатор Свердловской области
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Людмила ВАРАКИНА
До конца 2024 года платить за капремонт многоквартирных домов будем столько же. как и сегодня

До конца 2024 года платить за капремонт многоквартирных домов будем столько же. как и сегодня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале 2023 года в Екатеринбурге и Свердловской области резко выросли взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Рост с 1 января составил порядка 40%, до 14 рублей 81 копейки за квадратный метр помещения общей жилой площади на квартиру. Тогда это был связано с инфляцией и удорожанием строительных материалов.

Сейчас рубль снова упал, стройматериалы продолжают дорожать. Стоит ли ожидать нового повышения ставки за капремонт? Об этом на радио «Комсомольская правда» [90.2fm] рассказал председатель Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов.

- На 2024 год ставка осталась без изменений. Возможность повышения ставки по закону была до 1 сентября 2023 года. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение оставить ставку на уровне этого года, - рассказывает Станислав Суханов.