В Екатеринбурге подскочил спрос на аренду квартир

Снять квартиру в Екатеринбурге стало дороже Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге по итогам августа 2023 года спрос на аренду квартир вырос на 13% по сравнению с последним летним месяцем прошлого года. При этом объем вариантов с долгосрочной арендой жилой недвижимости сократился на 13%. Об этом со ссылкой на сервис «Авито Недвижимость» пишет ИА «Уральский меридиан».

Из-за повышения спроса и инфляции арендная ставка подросла на 22% и теперь в среднем составляет 28 тысяч рублей. Стоит сказать, что в июле 2023 года она была на 17% ниже.

Отметим, что перед новым учебным годом в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле разобрали почти все приемлемые варианты съемного жилья.

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