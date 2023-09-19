Екатеринбуржец отдал свою машину и участок, чтобы погасить долг по алиментам

Суд назначил должнику наказание – 25 часов обязательных работ. Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Житель Екатеринбурга накопил задолженность по алиментам на миллион рублей. Вместо денег он отдал свою машину и земельный участок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Судом было возбуждено исполнительное производство. Мужчина обязан был выплачивать ежемесячно алименты своему маленькому ребенку. Однако вместо этого он уклонялся, а официальной работы и счетов в банках не имел.

- Судебным приставом-исполнителем в отношении должника применён комплекс мер принудительного воздействия. В результате проверки имущественного положения отца-должника судебным приставом установлено, что у него имеется автомобиль марки Hyundai Accent, должник также приобрел земельный участок, - рассказали в ГУФССП.

Должник так и не пришел к судебному приставу, а дома мужчину застать не удалось. Екатеринбуржца и его авто объявили в исполнительный розыск. Оказалось, что иномарку мужчина прятал на парковке в одном из дворов города. Там нашли и должника.

Машину арестовали. Мужчину привлекли к административной ответственности. Суд назначил должнику наказание – 25 часов обязательных работ. Позже на оценку будет передан земельный участок екатеринбуржца. Полученные на торгах деньги позволят полностью погасить задолженность.

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