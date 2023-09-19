В Кировграде осудили виновника ДТП, в котором погибла 23-летняя девушка

Родственникам погибшей выплатят компенсацию морального вреда на сумму 3,5 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде осудили виновника аварии, в которой погибла девушка. 40-летнего тагильчанина признали виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть человека.

Инцидент произошел 15 октября 2021 года. Мужчина на Toyota Camry ехал по трассе Екатеринбург – Серов. Он направлялся в Нижний Тагил. Водители, превысив скорость, въехал во впереди едущую машину Mazda3. В ней находилась 23-летняя девушка. Иномарку выбросило с дороги, авто несколько раз перевернулось. Водитель Mazda получила несколько травм. Она погибла в больнице.

- Кировградский городской суд назначил тагильчанину наказание в виде двух лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, c лишением права управления транспортными средствами на два года 10 месяцев, - рассказали в ведомстве.

Помимо этого, родственникам погибшей выплатят компенсацию морального вреда на сумму 3,5 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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