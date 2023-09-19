Свердловскую область ожидает похолодание

Днем 19 сентября в Екатеринбурге воздух прогреется лишь до +16 Фото: Иван МАКЕЕВ

Температура в Свердловской области начнет опускаться. С 19 сентября в регион придет похолодание. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- Во вторник, 19 сентября, через Свердловскую область пройдет холодный фронт, за которым в регион поступит более холодная воздушная масса. Прохождение фронта будет сопровождаться усилением ветра, который за фронтом сменит направление на северо-западное, - отметил Пулин.

Ожидается, что небольшие осадки выпадут на юго-востоке региона. В некоторых частях области вероятны грозы. Днем температура воздуха неравномерно распределится по Среднему Уралу. На северо-западе будет холодно, на юго-востоке – тепло.

Ночь на 20 сентября окажется прохладной, температура воздуха опустится до -1. Ожидаются заморозки почвы. Днем 19 сентября в Екатеринбурге воздух прогреется лишь до +16. Так же будет и 20 сентября. Теплее станет 21 сентября, когда столбики термометров поднимутся до отметки +21.

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