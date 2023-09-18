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НовостиОбщество18 сентября 2023 13:43

Директор школы №22 в Екатеринбурге сообщил об укомплектованности кадрами

В школе, где массово уволились учителя, заявили об укомплектованности педагогами
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В школе №22 в Екатеринбурге летом уволились 12 учителей

В школе №22 в Екатеринбурге летом уволились 12 учителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители учеников школы №22 в Екатеринбурге заявили в СМИ о массовом увольнении учителей. По их словам, около 20 педагогов уволились летом, из-за чего некоторые уроки детям преподают в неполной форме. В понедельник, 18 сентября, директор учебного заведения заявил об укомплектованности школы кадрами.

- За летний период ушло 12 педагогов, - объясняет «КП-Екатеринбург» директор школы №22 Илья Смирнов. - За летний период я принял девять педагогов. Из них четыре молодых специалиста и пять стажистов. И сейчас мы приняли еще трех педагогов. Поэтому на данный момент по количеству сотрудников у нас есть укомплектованность полная.

О скандале в школе в СМИ стало известно 15 сентября. В этот день около 30 родителей потребовали встречи с директором, чтобы обсудить вопрос с нехваткой учителей.