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НовостиОбщество18 сентября 2023 12:03

На Урале уволили главу Управления автодорог из-за подозрения в коррупции

Ходатайство подписали 18 сентября
Диана Ширшова
Вячеслава Данилова сняли с поста 18 сентября

Вячеслава Данилова сняли с поста 18 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова сняли с поста 18 сентября. Его подозревают в коррупционном преступлении.

- Ходатайство об увольнении подготовлено министерством транспорта и дорожного хозяйства области - сообщили в департаменте информационной политики региона.

Вячеслав Данилов возглавлял ведомство с 2017 года. В телеграм-канале «Не для протокола» пишут, что причина увольнения - подозрение во взятке.

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