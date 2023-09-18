На Урале уволили главу Управления автодорог из-за подозрения в коррупции

Вячеслава Данилова сняли с поста 18 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова сняли с поста 18 сентября. Его подозревают в коррупционном преступлении.

- Ходатайство об увольнении подготовлено министерством транспорта и дорожного хозяйства области - сообщили в департаменте информационной политики региона.

Вячеслав Данилов возглавлял ведомство с 2017 года. В телеграм-канале «Не для протокола» пишут, что причина увольнения - подозрение во взятке.

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