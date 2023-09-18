Мэрия Екатеринбурга объяснила исчезновение оранжевых пуфиков с Плотинки

Фото: паблик "Квартал миллионеров"

Утром 18 сентября в пабликах Екатеринбурга появились фотографии оранжевых пуфиков, расположенных на Плотинке, перед Музеем изобразительных искусств. Буквально через час, согласно новым кадрам с места событий, пуфики пропали.

Мягкие кресла приобретены в рамках проекта туристического кода центра города, объяснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга:

– Они будут использоваться при проведении культурных и массовых мероприятий на территории Исторического сквера в теплое время года. Сейчас они переданы на хранение в одно из муниципальных учреждений, – добавили в мэрии.

Ранее Ростуризм одобрил заявку Екатеринбурга на 215 миллионов рублей. Деньги будут потрачены на мероприятия и объекты для обустройства туристического центра города. В частности, субсидия должна была пойти на приобретение туалетных модулей, урн для раздельного сбора мусора, уличную мебель, обустройство новых велопарковок и парковочных столиков.

Средства от Ростуризма помогут не только благоустроить город, но и развить его историческую айдентику. Так, канализационные люки на Плотинке планировалось заменить стилизованные под монеты Екатеринбургского монетного двора.