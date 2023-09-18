Два фильма снимут про писателя Павла Бажова

В 2024 году исполняется 145 лет со дня рождения Павла Бажова Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 145-летию уральского писателя Павла Бажова, которое отметим в 2024 году, на президентские гранты снимут два фильма о сказителе. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

Так, режиссер Андрей Ким сейчас работает над полнометражным фильмом «Бажов. Одолженное время или грустный рассказ о дороге в сказ». В фильме акцент будет сделан на неизвестных фактах из биографии Бажова.

Второй экранный проект – короткометражная лента Александра Лекера «Как Дёма Баклушкин Бажова прочел», которая предназначена для семейного просмотра. Задача фильма – смотивировать зрителей перечитать сказы Бажова.

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