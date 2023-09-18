На Урале около 600 семей участников СВО получат перерасчет за вывоз мусора

Операторы продолжают и дальше принимать документы на приостановку начислений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за 2023 год 583 семьи участников СВО подали заявление на перерасчет за вывоз мусора. За прошлый год было подано всего 418 заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза».

- Перерасчет за услугу будут произведен за весь период временного отсутствия человека, но не более чем за 6 месяцев. Раз в полгода подтверждающие документы нужно предоставить вновь. Этого требует закон - постановление Правительства РФ от 6.05.2011 года №354, - пояснил коммерческий директор ЕМУП «Спецавтобаза» Виктор Малютин.

Операторы продолжают и дальше принимать документы на приостановку начислений. Для этого свердловчанам необходимо приложить документ, подтверждающий регистрацию военнослужащего по месту перерасчета, и справку о нахождении на СВО из военкомата или военной части.

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