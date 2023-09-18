В Екатеринбурге пересчитали оплату за вывоз мусора семьям участников СВО

Участникам СВО в Екатеринбурге сделают перерасчет за вывоз ТКО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза» в 2023 году получила 583 заявления на перерасчет оплаты от семей участников Специальной военной операции. В прошлом году таких заявлений поступило 418. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Региональный оператор после обработки заявления приостанавливает начисления за обращения с ТКО для прописанного человека, который отправился на службу. Заявление можно заполнить на сайте ЕМУП «Спецавтобаза», приложив к нему документы:

1. Документ с подтверждением регистрации по месту жительства. Подойдет паспорт.

2. Справку о нахождении на территории СВО от военкомата или из военной части.

Региональный оператор пересчитает плату за мусор за весь период отсутствия участника СВО, но не более чем за полгода. Через шесть месяцев документы нужно будет предоставить повторно.

Передать документы можно через личный кабинет на сайте «Спецавтобаза», по электронной почте sab@sab-ekb.ru или в центральном офисе регионального оператора в Екатеринбурге на Посадской, 3, либо в представительстве регоператора в вашем населенном пункте.